إنتشال جثث 4 أطفال من بركتين مائيتين في البويرة وقالمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء يوم الثلاثاء، لانتشال جثث 4 أطفال، غرقوا في بركتين مائيتين، بولايتي البويرة وقالمة.

الضحية الأولى طفل في الـ11 من العمر، وقد عثر على جثمانه عند الساعة 15:20 عصر اليوم، في مجمع مائي بقرية مختاري عبد المجيد ببلدية عين البيضاء في ولاية قالمة.

أما بولاية البويرة، فقد انتشلت جثث 3 بنات من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. بعد سقوطهم في بركة مائية بقرية قورة في بلدية الهاشمية.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية في نفس المكان، لشخص تعرض لأزمة قلبية عقب الحادث، قبل أن يحوّل إلى مستشفى المدينة.