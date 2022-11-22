-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
إنتقادات أوربية
باقي بوخالفة
2022/11/22
139
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هذه توقعات أحوال الطقس ليوم الأربعاء
وزير الصحة: القانون الأساسي سيتكفل بجميع مطالب عمال القطاع
9 نصائح من الحماية المدنية لتجنب مختلف الحوادث خلال الاضطرابات الجوية
“القاتل الصامت” يبيد 11 ضحية في نوفمبر
استدعاءات جديدة في قضية الخدمات الاجتماعية بميناء سكيكدة
الوزير الأول يستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
الحالة الجوية: أمطار غزيرة ورياح عبر الولايات الساحلية
2022/11/22
الصحراء الغربية: ناشطان سويديان يجوبان 40 بلدا بالدراجة للتعريف بالنزاع (فيديو)
2022/11/20
هذه هي أسعار سيارات “فيات” الجديدة في إيطاليا
2022/11/20
سيقصفون مقرّ اتحاد الكرة بـ “المنجنيق” لِإقالة بلماضي!
2022/11/19
مذيعة من أصول جزائرية بقناة فرنسية تبكي على الهواء.. والسبب! (فيديو)
2022/11/21
الرأي
المزيد
مرحلة التفكير الاستراتيجي الآن
محمد سليم قلالة
2022/11/22
مونديال العار!
حسين لقرع
2022/11/22
الأسيرة المحررة لينا صدقي أبوغلمي.. شموخٌ وعزيمة لا تلين
2022/11/22
ذكرى إعلان الاستقلال
2022/11/22
مونديال عالمي أم فتحٌ إسلامي؟!
2022/11/22