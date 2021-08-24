إنتقال الجزائر من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية أمر لامفر منه بحلول 2050

البروفيسور نوار ثابت عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة بالإمارات لـ "الشروق":

مخطط لبدء مشروع 22 جيغاواط بالجزائرمن الطاقات المتجددة بحلول 2030

الجامعة الصيفية الإفتراضية حول الطاقات المتجددة بداية من 27 أوت الجاري

خصصت الطبعة الرابعة للجامعة الصيفية التي تنظمها المؤسسة الجزائرية-الأمريكية للثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا في دورتين من27 إلى 28 أوت الجاري و10 إلى 12 سبتمبر المقبل عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد، لفائدة طلبة الدكتوراه والباحثين الجزائريين، لمعالجة القضايا الرئيسية التي تهم طلاب الدراسات العليا والمهندسين والباحثين العاملين في المجال الطاقات المتجددة،حيث تنظم الدورتان بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وستتناول دورة 2021 حسب البروفيسور نوار ثابت عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة في تصريح لـ” الشروق”، 4 دورات مستقلة، تتمثل في الطاقات المتجددة والعلوم الصحية على غرار الهندسة المدنية والمعمارية والحوسبة، بمشاركة باحثين وخبراء في الصناعة، من الجزائر و الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، والنرويج، وماليزيا، بهدف نقل معارفهم للطلبة الدكتوراه والماجستير بمختلف جامعات الوطن، ويشمل برنامج الطبعة – حسب البروفيسور- السلسلة الكاملة للطاقة الكهروضوئية، من تصنيع رقاقة السيليكون، إلى الألواح الشمسية، ناهيك عن مراجعة تقنيات تخزين الطاقة مثل تكنولوجيا البطاريات والهيدروجين.

وذكر البروفيسور نوار ثابت المشرف على دورة الطاقات المتجددة المحاور التي سيتناولها المشاركون افتراضيا والمتمثلة في مقدمة في تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وخارطة طريق للتكنولوجيا الكهروضوئية، بالإضافة إلى مناقشة تقنية السيليكون وتصنيع الخلايا والألواح وأدائها في ظل المناخات الصحراوية وموثوقية اللوحة، ناهيك الى التطرق إلى موضوع التوصيل بالشبكة ووحدات تحكم عالية الكفاءة لمحولات الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة، متبوعا بنقاش حول استراتجيات التحكم المتقدمة لأنظمة الطاقة المتجددة والخلايا الكهروضوئية والرياح والوقود.

كما ستسلط الطبعة الإفتراضية لدورة 2021 ،الضوء، -يقول البروفيسور- على تقنيات الطاقة الناشئة والمبتكرة لتعزيز الانتقال الطاقوي،معرجا نحو موضوع الوقود المتجدد مثل الهيدروجين الأخضر، والوقود الحيوي والوقود الكهربائي ” الميثانول الإلكتروني والأمونيا الإلكترونية”، وستختتم الدورة بموضوعين مهمين حول تقنيات تخزين الطاقة واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتكنولوجيا الرقمية المزدوجة لانظمة الطاقة المتجددة والتنبؤ بالعرض والطلب على الطاقة، مع توجه النقاش حول الاتجاهات والتحديات في السوق الكهروضوئية.

وبلغة الأرقام، أضاف البروفيسور، أن المؤسسة الجزائرية- الأمريكية المشرفة على الطبعة، قد تلقت 492 طلبا من الطلاب الدكتوراه والماجستير والباحثين واساتذة الجامعات والمدارس الثانوية من 53 ولاية تم قبول187 طلبا موزعين على 44 ولاية منهم 100 طالب دكتوراه، و22 طالب ماجستير، و 18 باحثا، علاوة على 20 مشاركا من فئات مختلفة.

بالمناسبة أبرز البروفيسور الجزائري نوار ثابت، أهمية الجامعة الصيفية في دورتها لعام 2021، مذكرا بأن في عام 2020 ، أصبحت الطاقة الشمسية أرخص مصدر للطاقة في التاريخ بـ0.0104 دولار/ كيلو واط ساعة، حيث تشير الدراسات الحديثة – يقول المتحدث- إلى أن 50 بالمائة من طاقة العالم ستستخرج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحلول 2050 سيصبح الإنتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية وغيرها من البدائل أمرا لا مفر منه، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمنشآت الطاقة الشمسية في الجزائر لاتتجاوز 0.5 جيغاوات، وهناك مخطط لبدء مشروع 22 جيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030 مذكرا في ذات السياق أن العديد من الجامعات بالجزائر تقدم برامج الماجستير في الطاقة المتجددة ، تم على إثرها إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بولاية باتنة العام 2020.

وستستضيف الدورتان التي ستنطلق الأولى منها الجمعة المقبلة عبر تقنية التواصل المرئي كل من الدكتور معمر بطيب نائب مدير الجامعة للبحوث والدراسات العليا والبروفيسور نوار ثابت عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة، ومشاركة كل من الدكتور بن منصور مدير مختبر بفرنسا، والدكتور سعد مخليف عميد كلية الهندسة بجامعة ملايا ماليزيا، على غرار الدكتور شوقي غناي استاذ مساعد بجامعة الشارقة بالامارات المتحدة.، والدكتور عمارة محمد من معهد تقنيات النانو بفرنسا والدكتور ياسين بلفراد من شركة scatec بالنرويج،كما سيشارك في الطبعة محاضرا، الدكتور بقلي مولود الرئيس التنفيذي لشركة clean power engineering ltd ورئيس نادي الطاقة بالجزائر، و الدكتور أحمر بلوش من هيئة مياه وكهرباء دبي بالامارات المتحدة، ومحمد عقابي الرئيس التنفيذي لشركة ortech power solutions بالجزائر.

وتعتبر المؤسسة الجزائرية-الامريكية للثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا التي تأسست سنة 2010، منظمة غير ربحية هدفها توطيد العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة من خلال مشاريع تعاونية والتبادلات العلمية.