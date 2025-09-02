 إنجاز أكبر مشروع غاز في العالم.. هذا ما اتفقت عليه روسيا والصين

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية عن توقيع اتفاق ملزم لبناء خط أنابيب جديد لنقل الغاز إلى الصين عبر الأراضي المنغولية، مع خطط مستقبلية لتوسيع الإمدادات عبر مسارات إضافية.

ويُنظر إلى هذا المشروع، الذي انتظره الكرملين منذ سنوات طويلة، باعتباره انتصارًا سياسيًا واستراتيجيًا يعزز موقع روسيا في سوق الطاقة العالمي ويمثل خطوة جديدة في تعزيز شراكتها مع الصين.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم” أليكسي ميلر، قال “إن مشروع (قوة سيبيريا 2) قد يشحن ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 30 عاما، وأضاف أن “سعر الغاز سيكون أقل من الأسعار التي تفرضها الشركة حالياً على عملائها في أوروبا”.

ويُعتبر توقيع مذكرة تفاهم حول هذا المشروع الذي ظل متوقفا منذ سنوات وتسعى موسكو من خلاله تعويض خسارتها في صادرات الغاز الى أوروبا بسبب الحرب الاوكرانية، بمثابة إنجاز دبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين وإشارة قوية على متانة العلاقات مع الصين منذ عام 2022، في ظل معاناة روسيا من آثار العقوبات الغربية.

واعتبر ميلر، وفقا لوكالة بلومبرغ الأمريكية “أن مشروع بناء خط قوة سيبيريا 2 وخط أنابيب سويوز-فوستوك (الذي يمر عبر منغوليا) إضافةً إلى قدرات الشحن في الصين، سيكون المشروع الأكبر والأضخم والأكثر كثافة في رأس المال حول العالم”.

ووفقاً لتقارير، وافقت “غازبروم” أيضاً على زيادة الإمدادات عبر خط قوة سيبيريا الحالي بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنوياً، لتضاف إلى طاقته الحالية البالغة 38 مليار متر مكعب.

كما ستتجاوز التدفقات عبر خط الشرق الأقصى المستقبلي إلى الصين –المقرر بدأ العمل فيه خلال 2027– المستوى المخطط له في البداية وهو 10 مليارات متر مكعب سنوياً.