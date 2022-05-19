إنجاز تاريخي.. الملاكمة خليف تُحرز ميدالية فضية في بطولة العالم

أحرزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مساء الخميس، فضية الفن النبيل النسوي، في بطولة العالم بِمدينة اسطنبول التركية.

وخسرت الملاكمة إيمان خليف (بِالزيّ الأزرق) في المنازلة النهائية أمام نظيرتها آمي سارة برودهيرست من جمهورية إيرلندا (الصورة المُدرجة أدناه)، لدى وزن أقلّ من 63 كلغ. وهو ما منح مُمثّلة القفّاز الجزائري الميدالية الفضية.

وقبل النهائي، تغلّبت خليف (23 سنة) – ابنة ولاية تيارت – على نظيراتها من كازاخستان وليتونيا واليونان وهولندا، في الأدوار الـ 16 والثمن والربع والنصف، على التوالي.

وباتت إيمان خليف أوّل ملاكمة تبلغ الرّتبة الثانية، وتُحرز فضية عالمية، في تاريخ الفن النبيل النسوي الجزائري.

وقبل ذلك مساء الأربعاء، حقّقت زميلتها إشراق شايب بِدورها إنجازا تاريخيا للملاكمة النسوية الجزائرية، بِإحرازها برونزية بطولة العالم 2022، لدى صنف أقلّ من 69 كلغ.

وبلغت الملاكمة إشراق شايب (21 سنة) – ابنة ولاية قسنطينة – الدور نصف النهائي، وخسرت المنازلة أمام نظيرتها يانييم سوفانافينغ من تايلاندا.

ومعلوم أنه في رياضة الملاكمة، يمنح المُنظّمون ميداليتَين برونزيتَين لِمُنشّطَي الدور نصف النهائي.