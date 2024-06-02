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رياضة

إنجاز تاريخي لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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إنجاز تاريخي لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا
ح.م
كارلو أنشيلوتي رفقة لاعبي الريال لحظة رفع الكأس الـ15

حقق مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنجازا تاريخيا، بعد قيادته “الملكي” لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

وفاز ريال مدريد في المباراة النهائية على دورتموند بثنائية نظيفة، على ملعب ويمبلي بلندن.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد توج أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة في مسيرته.

وحقق أنشيلوتي الألقاب الخمسة مع ميلان في2003 و2007 ومع ريال مدريد في2014 و2022 و2024.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ الكرة الأوروبية، يتوج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات.

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