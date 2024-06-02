إنجاز تاريخي لأنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا

حقق مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنجازا تاريخيا، بعد قيادته “الملكي” لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

وفاز ريال مدريد في المباراة النهائية على دورتموند بثنائية نظيفة، على ملعب ويمبلي بلندن.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فقد توج أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة في مسيرته.

انشيلوتي مجنون 😂😂😂😂😂😂😂 ولا احترم عمره 😂😂🤍🤍pic.twitter.com/tIIuPkeyNE — محمود (@MH_1902) June 1, 2024

وحقق أنشيلوتي الألقاب الخمسة مع ميلان في2003 و2007 ومع ريال مدريد في2014 و2022 و2024.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ الكرة الأوروبية، يتوج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات.