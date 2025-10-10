-- -- -- / -- -- --
ستيلانتيس تلتزم بجعل الجزائر لاعبا رئيسيا في صناعة السيارات

“إنجاز تاريخي لشركة فيات في الجزائر”

“إنجاز تاريخي لشركة فيات في الجزائر”
إنتاج أول نموذج من سيارة غراند باندا بمصنع وهران.

نشر الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة “ستيلانتيس”، سمير شرفان، أن شركة فيات الجزائر حققت إنجازا تاريخيا.

ونشر شرفان على حسابه في منصة “لينكد إن” يوم أمس الخميس 9 أكتوبر: “اليوم، أنتج مصنع فيات في طفراوي، الجزائر، أول سيارة ؤمصنّعة محليًا بالكامل — مركبة تمثّل فصلًا جديدًا في مسيرة فيات بالجزائر. ما يجعل هذه اللحظة استثنائية بحق هو أن هذه السيارة صُنعت باستخدام عمليّات اللحام والطلاء الجديدة التي تم تركيبها حديثًا — وهي المرة الأولى في تاريخ صناعة سيارات الركاب في الجزائر”.

كما أضاف المسؤول أن شركة ستلانتيس ملتزمة “بجعل الجزائر لاعبًا رئيسيًا في مشهد صناعة السيارات الإقليمي، بالاعتماد على المواهب والابتكار المحليين.”

