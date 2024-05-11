إنجاز تاريخي لِأولمبيك أقبو

حقّق فريق أولمبيك أقبو مساء السبت إنجازا تاريخيا، بِصعوده إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الأولمبيك بِهدف لِصفر على ضيفه نجم التلاغمة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وبات فريق المدرّب مراد كروف قبل 4 جولات عن إسدال الستار، يجمع 64 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف فريق مولودية باتنة بِفارق 15 نقطة. وهو الترتيب الذي يمنح مُمثّل الكرة البجاوية تأشيرة اللّعب في حظيرة النّخبة. عِلما أن النادي تأسّس عام 1936.

وسجّل الأولمبيك نتائج خرافية، حيث كان يختطف الصّعود عند نهاية كلّ موسم، انطلاقا من الدرجة الرابعة في نسخة 2021-2022.

ويقود أولمبيك أقبو المدافع المخضرم زيدان ميباراكو، الذي سبق له إحراز كأس الجمهورية عام 2014 مع مولودية بجاية، كما يلعب له الجناح عبد الكريم زواري الذي سبق له تمثيل ألوان “الخضر” الطبعة الأخيرة للتقني رابح ماجر، ومتوسط الميدان عبد الصمد بنوة الذي تذوّق حلاوة كأس الجمهورية مع اتحاد سيدي بلعباس عام 2018.