-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إنجاز تاريخي لِأولمبيك أقبو

الشروق الرياضي
  • 19
  • 0
إنجاز تاريخي لِأولمبيك أقبو
ح.م

حقّق فريق أولمبيك أقبو مساء السبت إنجازا تاريخيا، بِصعوده إلى بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الأولمبيك بِهدف لِصفر على ضيفه نجم التلاغمة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وبات فريق المدرّب مراد كروف قبل 4 جولات عن إسدال الستار، يجمع 64 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف فريق مولودية باتنة بِفارق 15 نقطة. وهو الترتيب الذي يمنح مُمثّل الكرة البجاوية تأشيرة اللّعب في حظيرة النّخبة. عِلما أن النادي تأسّس عام 1936.

وسجّل الأولمبيك نتائج خرافية، حيث كان يختطف الصّعود عند نهاية كلّ موسم، انطلاقا من الدرجة الرابعة في نسخة 2021-2022.

ويقود أولمبيك أقبو المدافع المخضرم زيدان ميباراكو، الذي سبق له إحراز كأس الجمهورية عام 2014 مع مولودية بجاية، كما يلعب له الجناح عبد الكريم زواري الذي سبق له تمثيل ألوان “الخضر” الطبعة الأخيرة للتقني رابح ماجر، ومتوسط الميدان عبد الصمد بنوة الذي تذوّق حلاوة كأس الجمهورية مع اتحاد سيدي بلعباس عام 2018.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: حارس الرّيال على خطى زوجته “الصّهيونية”

بِالفيديو: حارس الرّيال على خطى زوجته “الصّهيونية”

عصا اللّوائح الدّولية تُؤدّب لقجع وتُجبره على إعادة بلاد مراكش إلى حجمها الحقيقي

عصا اللّوائح الدّولية تُؤدّب لقجع وتُجبره على إعادة بلاد مراكش إلى حجمها الحقيقي

بِالفيديو: تكريم عمّورة بِجائزة “الأسد البلجيكي”

بِالفيديو: تكريم عمّورة بِجائزة “الأسد البلجيكي”

بِالفيديو: بونجاح “يقسو” على المدرّب بوقرة

بِالفيديو: بونجاح “يقسو” على المدرّب بوقرة

بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”

بِالفيديو: رابع هدف لـ “بن دبكة”

اختتام ورشة العمل بين “الفيفا” و”الفاف” حول استخدام تقنية حكم “الفار”

اختتام ورشة العمل بين “الفيفا” و”الفاف” حول استخدام تقنية حكم “الفار”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد