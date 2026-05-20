إنجاز تاريخي لِشباب عين تيموشنت

صعد إلى القسم الأوّل

حقّق فريق شباب عين تيموشنت مساء الأربعاء إنجازا تاريخيا، بِصعوده إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.

فريق شباب عين تيموشنت الذي تأسّس في عام 1961، لم يسبق له أن لعب في حظيرة النخبة.

وفاز الشباب بِهدف لِصفر على منافسه اتحاد الشاوية، في نهائي مواجهات السد.

واحتضن أطوار هذه المباراة الختامية ملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، تحت إدارة حكم الساحة مصطفى غربال، فيما أشرف زميله لحلو بن ابراهم على تقنية الفيديو.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِشباب عين تيموشنت المهاجم أحمد غنام في الدقيقة الـ 76، وهو هدّاف القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، برصيد 17 هدفا، دون احتساب توقيع الشاوية.

ويُدرب فريق شباب عين تيموشنت التقني مصطفى جليط، اللاعب الدولي المتقاعد (المنتخب المحلّي)، ومهاجم شبيبة الساورة ومولودية الجزائر سابقا.

وهكذا التحق شباب عين تيموشنت بِكلّ من اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار، اللذَين صعدا إلى القسم الوطني الأوّل في تاريخ سابق.

وسيُعوّض هذا الثلاثي فرق مولودية البيّض وترجي مستغانم ونادي البارادو، التي غادرت حظيرة النخبة.