إنجاز تاريخي لِفريق هذا الدولي الجزائري السّابق

حقّق اللاعب الدولي الجزائري السّابق أحمد كسحي وفريقه أنوسي الفرنسي سهرة الأربعاء إنجازا تاريخيا.

وتأهّل فريق أنوسي إلى نصف نهائي كأس فرنسا، في أمر غير مسبوق لِهذا النادي الذي ينتمي إلى بطولة القسم الثاني. ويتعاظم الإنجاز بِاعتبار المُنافس نادي أولمبيك مرسيليا يتموقع ثانيا في لائحة الترتيب بطولة القسم الأوّل، وأحرز كأس رابطة أبطال أوروبا (1993)، وعشر كؤوس محلّية، وخاض المواجهة بِميدانه “فيلودروم”.

وفاز فريق أنوسي بِواقع ركلات الترجيح (7-6) على نادي أولمبيك مرسيليا، بعد انتهاء مباراة ربع النّهائي بِنتيجة التعادل (2-2). عِلما أن لوائح المنافسة لا تتضمن إجراء الوقت الإضافي.

وشارك متوسط الميدان الجزائري أحمد كسحي أساسيا مع فريقه أنوسي، لكنّه فشل في هزّ الشّباك لمّا انبرى لِتنفيذ أوّل ركلة جزاء.

وسبق لِأحمد كسحي (34 سنة) المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015 بِغينيا الإستوائية (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه)، تحت إمرة التقني كريستيان غوركوف، الذي استنجد به في آخر لحظة تعويضا لِغياب متوسّط الميدان مهدي عبيد المُصاب. وخاض كسحي في تلك البطولة القارّية بضع دقائق (الوقت بدل الضّائع تحديدا) من عمر مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام السنيغال، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله المهاجم رياض محرز. وكانت المباراة الدولية الوحيدة في سجّله.