إنجاز تاريخي لِمُنتخب فلسطين

حقّق منتخب فلسطين لِكرة القدم مساء الثلاثاء إنجازا تاريخيا، بِبلوغه ثمن نهائي كأس أمم آسيا.

وفاز منتخب “الفدائيين” بِثلاثية نظيفة على فريق هونغ كونغ، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِكأس أمم آسيا، نسخة قطر 2024.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثالث، فازت إيران بِنتيجة (2-1) على منتخب الإمارات.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- إيران 9ن

2- الإمارات 4ن

3- فلسطين 4ن

4- هونغ كونغ 0ن

وحصدت الإمارات مركز الوصافة استنادا إلى مقياس فارق الأهداف مقارنة بِفلسطين (+1/ لا شيء)، عِلما أن المنتخبَين تعادلا بِهدف لِمثله في الجولة الثانية.

ومرّت فلسطين إلى الدور الثاني عبر أفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وسبق لِمنتخب فلسطين المشاركة في كأس أمم آسيا نُسختَي 2015 و2019، لكنّه ودّع السّباق من الدور الأوّل. عكس طبعة 2024 لمّا بلغ محطّة ثمن النّهائي.