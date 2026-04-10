إنجاز تاريخي.. هذا النادي صعد “افتراضيا” إلى القسم الأول

يُمكن اعتبار فريق شبيبة الأبيار قد افتكّ مساء الجمعة بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الأوّل “موبيليس”، افتراضيا.

وفازت شبيبة الأبيار خارج القواعد بِنتيجة (1-2) على اتحاد بشار الجديد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وأمسى فريق شبيبة الأبيار يجمع 64 نقطة في الصدارة، متقدّما عن المطاردَين اتحاد الحراش وجمعية وهران بِفارق 12 نقطة، قبل أربع جولات عن نهاية السباق.

فريق شبيبة الأبيار الذي تأسّس في عام 1944، لم يسبق له اللعب في حظيرة النّخبة. وكان ينشط في الدرجة الرابعة خلال موسم 2021-2022.