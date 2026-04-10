-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إنجاز تاريخي.. هذا النادي صعد “افتراضيا” إلى القسم الأول

الشروق الرياضي
  • 44
  • 0
يُمكن اعتبار فريق شبيبة الأبيار قد افتكّ مساء الجمعة بطاقة الصعود إلى القسم الوطني الأوّل “موبيليس”، افتراضيا.

وفازت شبيبة الأبيار خارج القواعد بِنتيجة (1-2) على اتحاد بشار الجديد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”.

وأمسى فريق شبيبة الأبيار يجمع 64 نقطة في الصدارة، متقدّما عن المطاردَين اتحاد الحراش وجمعية وهران بِفارق 12 نقطة، قبل أربع جولات عن نهاية السباق.

فريق شبيبة الأبيار الذي تأسّس في عام 1944، لم يسبق له اللعب في حظيرة النّخبة. وكان ينشط في الدرجة الرابعة خلال موسم 2021-2022.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد