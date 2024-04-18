إنجاز غير مسبوق للألماني نوير في دوري أبطال أوروبا

حقق حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، إنجازا تاريخيا خلال مشواره في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وحافظ نوير على نظافة شباكه أمام أرسنال، ووصل إلى تحقيق 58 مباراة خرج فيهم بشباك نظيفة من منافسات دوري أبطال أوروبا، بفارق مباراة واحدة عن الإسباني إيكر كاسياس، الذي يمتلك 57 مباراة، وفقا لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

ويأتي جيانلويجي بوفون، أسطورة الكرة الإيطالية، والحارس التاريخي لفريق جوفنتوس، في المركز الثالث برصيد 52 مباراة، خرج فيهم بشباك نظيفة من البطولة الأوروبية.

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي بتفوقه على أرسنال في مجموع المباراتين 3-2، بعدما انتزع تعادلا ثمينا من ملعب “الغانرز” بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب.

ويواجه بايرن ميونخ في المربع الذهبي نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أطاح الميرنغي بحامل اللقب مانشستر سيتي من ربع النهائي.