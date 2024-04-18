-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إنجاز غير مسبوق للألماني نوير في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
  • 593
  • 0
إنجاز غير مسبوق للألماني نوير في دوري أبطال أوروبا
مانويل نوير

حقق حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، إنجازا تاريخيا خلال مشواره في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وحافظ نوير على نظافة شباكه أمام أرسنال، ووصل إلى تحقيق 58 مباراة خرج فيهم بشباك نظيفة من منافسات دوري أبطال أوروبا، بفارق مباراة واحدة عن الإسباني إيكر كاسياس، الذي يمتلك 57 مباراة، وفقا لما ذكرته شبكة “أوبتا” للإحصائيات.

ويأتي جيانلويجي بوفون، أسطورة الكرة الإيطالية، والحارس التاريخي لفريق جوفنتوس، في المركز الثالث برصيد 52 مباراة، خرج فيهم بشباك نظيفة من البطولة الأوروبية.

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي بتفوقه على أرسنال في مجموع المباراتين 3-2، بعدما انتزع تعادلا ثمينا من ملعب “الغانرز” بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب.

ويواجه بايرن ميونخ في المربع الذهبي نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أطاح الميرنغي بحامل اللقب مانشستر سيتي من ربع النهائي.

مقالات ذات صلة
تعيين حكام الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأولى

بيتكوفيتش في معقل “السّنافر”

بيتكوفيتش في معقل “السّنافر”

بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

سعدي يستقبل رئيس اتحاد الكرة لِشمال إفريقيا

سعدي يستقبل رئيس اتحاد الكرة لِشمال إفريقيا

سعدي يُقرّر إنطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا أشبال

سعدي يُقرّر إنطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا أشبال

مبابي يلاحق رقم رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا

مبابي يلاحق رقم رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد