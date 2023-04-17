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رياضة

إنجاز غير مسبوق للكاراتي الجزائري في الدور العالمي

عمر سلامي
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إنجاز غير مسبوق للكاراتي الجزائري في الدور العالمي
ح.م
المنتخب الجزائري للكاراتي يتألق في الدور العالمي

حقق المنتخب الجزائري للكاراتي إنجازا تاريخيا، في الدور العالمي، بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب العام عقب اختتام المنافسة.
واحتلت الجزائر المركز الثاني في الترتيب العام، بعد اليابان التي ظفرت بالصدارة.

ونالت الجزائر المركز الثاني بخمس ميداليات، بعد التتويج بذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وهي نتيجة كبيرة وغير مسبوقة للكاراتي دو في هذه المنافسة العالمية.
وتوج بالذهب كل من أسامة زايد وفالح ميدوم، أما الفضية فأحرزها فريق كاطا سيدات المكون من دحلب نريمان وسلاقجي ريان وصارة حانوتي.

ونال كل من رويشي عبد المنعم وأسامة زيتوني الميدالية البرونزية.

وعرف الدور العالمي “série A” الذي احتضنته مدينة فونكوفر الكندية مشاركة 64 بلدا ممثلين بأكثر من 600 رياضي.

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