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رياضة

إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية في كأس العالم

عمر سلامي
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إنجاز غير مسبوق للكرة الإفريقية في كأس العالم
أرشيف
مجسم كأس العالم

نجحت 9 منتخبات إفريقية في تجاوز دور مجموعات كأس العالم 2026، ونحقيق التأهل إلى الدور الـ32، في إنجاز غير مسبوق.

ويعتبر منتخب تونس، المنتخب الوحيد من بين ممثلي إفريقيا، الذي أقصي في دور المجموعات.

ويعد المنتخب الجزائري آخر المتأهلين إلى الدور الثاني والثلاثين، بعد تعادله في ختام دور المجموعات، مع النمسا، بثلاثة أهداف لثلاثة.

وتأهلت إلى الدور الـ32 تسعة منتخبات إفريقية هي: جنوب إفريقيا، المغرب، مصر، كوت ديفوار، غانا، الرأس الأخضر، السنغال، الكونغو الديمقراطية، الجزائر.

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