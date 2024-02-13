إنجاز قرابة 99 بالمائة من المشاريع المخصصة لمناطق الظل

وزارة الداخلية تؤكد استكمال البرامج ذات الأولوية

أعلن مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عمر آيت واعراب، الثلاثاء، أن نسبة إنجاز المشاريع المسجلة لفائدة مناطق الظل، بلغت قرابة 99 بالمائة من البرنامج الممول.

وفي كلمة له خلال ملتقى “التنمية الاجتماعية بآفاق اقتصادية”، المنظم بالتنسيق بين قطاعات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد شفيق مصباح، وولاة الجمهورية وممثلين عن الهيئات الرسمية، أوضح آيت واعراب أن “الجهود المبذولة سمحت في ظرف وجيز بإنجاز العديد من المشاريع ذات الأولوية، حيث تم استكمال 98.9 بالمائة من البرنامج الممول، أي ما يعادل 29541 مشروع، بغلاف مالي مقدر بـ345 مليار دينار”.

وتابع في هذا الصدد بأن عدد المناطق المستفيدة من المشاريع منتهية الأشغال، بلغ 10931 منطقة، موزعة على 1360 بلدية، ليصل عدد المستفيدين منها أزيد من 6 ملايين نسمة”، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتوزع على مختلف المجالات. وأكد أيضا أنه في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب فقد “تم ربط أكثر من 585 ألف مسكن، وبالنسبة للتطهير تم ربط أكثر من 300 ألف منزل بشبكة الصرف الصحي مع إنجاز أكثر من 12 ألف حفرة صرف صحي”.

وبخصوص “الربط بشبكة الكهرباء فقد كللت الجهود بربط أكثر من 100 ألف مسكن، وتركيب أزيد من 8 آلاف لوحة شمسية، كما تم ربط ما يفوق 200 ألف مسكن بالغاز الطبيعي”. وحول تحسين ظروف التمدرس، فقد كشفت الحصيلة المقدمة أنه تم “إنجاز 104 مدرسة ابتدائية، و390 مطعم مدرسي، و1597 قسم للتوسعة، إلى جانب ترميم أكثر من ألف ابتدائية و167 مطعم مدرسي، في حين تم في مجال فك العزلة، إعادة تأهيل وترميم 9 آلاف كم من الطرقات وفتح أكثر من 5000 كم من المسالك، فضلا عن تدعيم المجال الصحي بـ149 قاعة علاج”.

بدوره، أبرز رئيس ديوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، محمد تلايلف، أنه تم في مجال خدمات الاتصالات “تطوير الروابط الدولية وكذا قدرة النطاق الترددي الدولي بتطوير سعة الشبكة الدولية للاتصالات إلى 7.8 تيرابيت/ثا، كما تم تحسين تغطية وسرعة شبكات الهاتف المحمول”، لافتا إلى أن عدد الاشتراكات بالأنترنت النقال عرف “ارتفاعا من 37 مليونا بداية 2020 إلى 46.9 مليون نهاية سبتمبر 2023”.

وفي سياق متصل أشار ذات المسؤول أنه تم تدعيم حظيرة الشبابيك الآلية للنقود لبريد الجزائر بـ600 شباك دخلت حيز الخدمة خلال السنتين الأخيرتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2000 شباك آلي.