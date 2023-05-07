إنجاز كبير للعداء الجزائري سليمان مولى

حقق العداء الجزائري سليمان مولى إنجازا كبيرا، بفضل التوقيت الذي سجله في آخر 300 متر، من سباق الـ800 متر الذي فاز به في إطار الدوري الماسي بالدوحة.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، فإن مولى “سجل وقتا مذهلا قدره 37.15 ثانية في آخر 300 متر من ملتقى الدوحة، حسب ساعات أوميغا”.

وأضافت أن هذا الوقت هو ثاني أسرع وقت في العالم، بعد وقت يوري بورزاكوفسكي البالغ 37.0 ثانية في كأس أوروبا 2002 عندما حقق توقيت قدره 1:46.58.

وفاز سليمان مولى بسباق الـ800 متر من الدوري الماسي بالدوحة، بتوقيت قدره دقيقة و46 ثانية و6 أجزاء من الثانية.