إنجاز مدرّج لهبوط وإقلاع طائرات إخماد الحرائق في خنشلة

شرعت مصالح ولاية خنشلة يوم الأحد في أشغال إنجاز مدرّج لإقلاع وهبوط طائرات إخماد حرائق الغابات ببلدية قايس.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الولاية، تأتي هذه الأشغال “تجسيدا لمخطط الحماية من حرائق الغابات لسنة 2022. الذي تمت المصادقة عليه من طرف والي خنشلة”.

وتشرف على الأشغال عدّة مُقاوَلَات متطوّعة، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية لولاية خنشلة. وهذا على مستوى المنطقة المسماة الكورص بقرية بئر مرجان ببلدية قايس.

وسيبلغ طول مدرج إقلاع وهبوط طائرات إخماد حرائق الغابات 1.5 كلم، في حين أن عرضه سيكون 40 مترا، للسماح بانطلاق الطائرات في الاتجاهين.

وينتظر أن تكتمل أشغال إنجاز هذا المدرج قبل حلول فصل الصيف، بناء على تعليمات الولاية إلى مدير الأشغال العمومية و مسؤولي مختلف القطاعات المتدخلة بالموقع.