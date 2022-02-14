إنجاز مستشفى بالرغاية وبراقي وعيادة بالكاليتوس

بهدف القضاء على الاكتظاظ بالمؤسسات الصحية

استفادت الرغاية وبراقي والكاليتوس من مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية التي من شأنها أن تخفّض الضغط على المؤسسات المتواجدة عبر إقليمها مع تحسين مستوى الخدمات للمرضى، حيث تستفيد بلديتا الرغاية وبراقي من مستشفى بسعة 120 سرير كما سيتم إنجاز عيادة متعدّدة الخدمات ببلدية الكاليتوس.

عبر سكان بلديات الرغاية وبراقي والكاليتوس عن سعادتهم بعد استجابة السلطات المحلية لانشغالاتهم خاصة فيما يتعلق بمشاريع قطاع الصحة التي باتت من أوليات الساكنة بعد النمو الديمغرافي الذي شهدته المناطق الثلاث في السنوات الأخيرة، وأصبحت العيادات لا تستوعب الكم الهائل من المرضى الوافدين إليها خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

مستشفى وعيادتان بمقاطعة الرويبة

وبخصوص مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير ببلدية الرغاية، بإقليم المقاطعة الإدارية للرويبة فقد أسدى والي العاصمة تعليمات بالتحقق من الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية المحاذية للمشروع ودراسة إمكانية توسيع وعائه العقاري وتكييف المخططات بطريقة تحقق النجاعة من المشروع، كما أمر بالقيام بالتحريات اللازمة بخصوص الأتربة المتواجدة على الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع ودراسة كيفيات وسبل نقلها وتحرير الوعاء العقاري له، كما أمر الوالي بتسييج الوعاء العقاري المحاذي للمشروع والمخصّص لإنجاز عيادة متعددة الخدمات وذلك لضمان حمايته، مع دراسة إمكانية دمج المشروعين، في موقع واحد والحرص على مراعاة تنسيق النمط والأسلوب العمراني للمشروعين.

مشروع آخر تستفيد منه بلدية الرغاية يتمثل في عيادة الولادات، حيث شدّد على إضافة اللغة العربية للافتات التوجيهية والإرشادية بالمؤسسة، كما أمر بتنظيم اجتماعات برئاسة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، وبحضور كل المصالح المعنية لمعالجة العراقيل المطروحة بخصوص الوعاء العقاري المخصص للمشروع، والعمل على تسريع وتيرة إنجازه وتخفيض الآجال المرتقبة لتسليمه، مع اتخاذ كافة الإجراءات لربط المؤسسة من الآن بمختلف الشبكات الماء، الكهرباء، الغاز، الألياف البصرية والصرف الصحي.

مستشفى وعيادة طبية بمقاطعة براقي

استفادت المقاطعة الإدارية لبراقي من مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير بحي بن غازي بلدية براقي، الذي يشهد تأخرا كبيرا في الأشغال، حيث أسدى والي ولاية الجزائر تعليمات صارمة بضرورة إزالة كل المعوقات والانطلاق الفوري في الأشغال مع منح مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز مهلة أسبوع لمعاودة معاينة المشروع والتأكد من تقدّم الأشغال.

وستدعم بلدية الكاليتوس بعيادة متعددة الخدمات حيث وجهت المصالح الولائية تعليمات للمكلفين بإنجاز المشروع على ضرورة تقديم الطلبات اللازمة لربط المشروع بمختلف الشبكات الماء، الغاز، الكهرباء، والصرف الصحي. وطلبت من مكتب الدراسات تزويد مؤسسة الإنجاز بالمخططات، لتمكينها من إنجاز جدار الإحاطة بالمشروع وتأمين الورشة، من جهة أمرت برفع وتيرة الإنجاز من أجل خفض الآجال المقدمة لتسليم المشروع، وذلك من خلال العمل في الفترة الليلية.