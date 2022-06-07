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إنجاز ملعب تيزي وزو.. هذا ما أمر به وزير السكن

الشروق أونلاين
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إنجاز ملعب تيزي وزو.. هذا ما أمر به وزير السكن
ح.م
ملعب تيزي وزو

رفض وزير السكن طارق بلعريبي، بشكل قطعي استيراد مواد بناء لإنجاز ملعب تيزي وزو، مؤكدا أن مواد البناء المحلية لها أولوية ويمنع منعا باتا اقتناء مواد بناء أو معدات من الخارج.

وقال الوزير ، خلال زيارته للملعب إن نسبة الإنجاز التي وصل إليها غير مقبولة خاصة بعد توفير جميع متطلبات المشروع.

كما أمر بإعداد قائمة تخص جميع المؤسسات التي سيستعان بها في إنجاز أشغال أخرى سواء بشكل تعاقدي مع مؤسسة الإنجاز أو مع مديرية التجهيزات العمومية.

وبعد الزيارة عقد وزير السكن طارق بلعريبي، اجتماعا طارئا لمعرفة العراقيل التي حالت دون تقدم أشغال إنجاز ملعب تيزي وزو، مشيرا إلى أن النسبة المنجزة الحالية “غير مقبولة خاصة وأن الدولة وفرت جميع الأظرفة المالية كما تمت دراسة رزنامة الأشغال المقترحة من طرف المقاولة وتم قبولها من طرف صاحب المشروع فمن غير المقبول أن تكون نسبة الأشغال غير مطابقة للرزنامة المذكورة آنفا”.

وطالب بلعريي بتسريع وتيرة الإنجاز وتنظيم الورشة بشكل احترافي والعمل بنظام 3*8، هي التزامات لابد من إحترامها.

كما دعا الوزير لعقد اجتماع بمقر الوزارة، الثلاثاء، لمناقشة جميع السبل المتاحة لتدارك التأخر الملحوظ والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة وحسب الرزنامة الأولية المتفق عليها.

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