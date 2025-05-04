سيتم عرضها خلال السنة الجارية.. العيد ربيقة:

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن قطاعه الوزاري يعكف حاليا على إنجاز 14 فيلما وثائقيا جديدا، سيتم بثها خلال السنة الجارية.

وقال ربيقة، في رده على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص الأعمال السينمائية المنجزة بغرض ترسيخ الذاكرة الوطنية، إن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قد تمكنت، إلى غاية الساعة، من انجاز 12 فيلما سينمائيا وروائيا تاريخيا طويلا بالإضافة إلى 68 شريطا وثائقيا تاريخيا وفلمين بتقنيتي ثنائية وثلاثية الأبعاد إلى جانب أربعة سلاسل وثائقية تاريخية ومسلسل تاريخي و596 روبورتاج وعمل سمعي بصري تاريخي، وأوضح الوزير، أن فيلم القائد الرمز “زيغود يوسف” يعد آخر الأفلام الكبرى التي أنتجها القطاع، والذي تم تقديم عرضه الأول بولاية قسنطينة وعرضه الشرفي بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، مع التحضير لإطلاق عروض أخرى على المستوى الوطني.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار نشر هذه الأعمال التاريخية، فقد تم تنظيم عدة عروض لهذه الأفلام السينمائية والوثائقية، على المستوى الوطني، فضلا عن توزيعها على مختلف القنوات العمومية والخاصة المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الاتصال لبثها ضمن شبكاتها البرامجية.

وتهدف هذه الأعمال السينمائية والسمعية، البصرية التاريخية بدرجة أولى -يقول ربيقة- إلى الافتخار بملاحم الشعب الجزائري في مواجهة الغزو الإبادي الفرنسي وإبراز تضحياته الجسام في سبيل الحرية والاستقلال مع توثيق مآثره وتخليد ذاكرته ونقل بطولاته للأجيال الناشئة، مؤكدا في نفس الوقت أن قطاعه الوزاري يعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لاسيما قطاع الثقافة والفنون وقطاع الاتصال، من أجل إنجاز وتجسيد الأعمال التاريخية حول أحداث ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.