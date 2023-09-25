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الجزائر

إنجاز 6 ملايين بطاقة ذهبية لبريد الجزائر في آخر 3 سنوات

الشروق أونلاين
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إنجاز 6 ملايين بطاقة ذهبية لبريد الجزائر في آخر 3 سنوات
وزير البريد بولاية قسنطينة

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، يوم الإثنين، أنه تمّ إنجاز 6 ملايين بطاقة ذهبية لبريد الجزائر في آخر 3 سنوات. 

وأكد الوزير تريكي من قسنطينة أن مصالح بريد الجزائر على المستوى المركزي “أنجزت ما مجموعه 6 ملايين بطاقة ذهبية خلال 3 سنوات الأخيرة”.

وارتفع بذلك “العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه البطاقة على المستوى الوطني إلى 12 مليون مستفيد وهو ما يعادل ضعف ما تم إنجازه في وقت سابق” يضيف متحدث نفسه.

وأضاف الوزير أن “توفير البطاقات الذهبية وتدعيم شبكة الإنترنت سمح للمواطنين بالاستفادة من عدة خدمات على غرار الدفع الإلكتروني”.

وتابع تريكي: “مع الحصول على الخدمات التي توفر الوقت والجهد كالاطلاع على الرصيد وتحويل الأموال إلكترونيا”.

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