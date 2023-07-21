إنجلترا أحسن سفينة لنقل ياسر لعروسي إلى “الخضر”؟

بعد موسمين ناجحين في الدوري الفرنسي

من المفروض، أن الجزائر كسبت لاعبا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ابن وادي سوف ياسر لعروسي الذي لم يعد شبلا يافعا كما كان مع ليفربول، حيث يبلغ منذ الفاتح من جانفي الماضي 22 سنة، ويأمل ياسر لعروسي على أمل ألا يكون موسمه مع الصاعد الجديد إلى الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد أبيض، كما كان مع ليفربول من خلال حصوله على مكان أساسي في دفاع الفريق.

وكان لعروسي قد أحسن صُنعا عندما توجه إلى فرنسا ولعب لنادي تروا، لموسمين كان أحسنهما على الإطلاق الموسم الماضي، عندما لعب 1799 دقيقة وسجل هدفا وحيدا وساهم في تألق الفريق ووقوفه أمام كبار فرنسا ومنهم فريق باريس سان جيرمان ومارسيليا ولانس، وحتى أمام نيس حيث واجه مواطنه بوعناني، ومن المفروض أن يدرب لعروسي الإنجليزي هيكينغ بوتوم المشرف حاليا على تدريبات الفريق، في فريق تاريخي وله شعبية حيث يلعب على أرضه في كل مباراة أمام 32 ألف متفرج وهي سعة ملعب الفريق الذي يتنقل معه مهما كان مكان المباراة خارج الديار، ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مناصر، وللفريق مباراة داربي شهيرة على مستوى العالم أمام شيفيلد وينزدي، ولعب الفريقان معا في الدرجة الأولى الممتازة، منذ خمسة مواسم قبل أن يسقطا إلى الدرجة الثانية ليعود رفقاء لعروسي في انتظار الفريق الغريم.

تنقل لعروسي إلى شيفيلد يونايتد وهو يحمل سيرة ذاتية محترمة، بدءا بكونه في الثانية والعشرين من العمر، وانضم لليفربول يافعا تحت إشراف الألماني كلوب كما لعب في دوري فرنسي محترم يعتبر مدرسة أوروبية عريقة ومنتجة للمواهب بدليل وجود ما لا يقل عن ثلاثين لاعبا فرنسيا في الدوري الإنجليزي، غالبيتهم من الأساسيين، ومن المحتمل أن يصير في سبتمبر القادم لاعبا دوليا ينتمي للجزائر، وإذا تمكن من اللعب كأساسي في الدوري الإنجليزي في لقاءات كبرى مثل مواجهة مانشستر سيتي واليونايتد وليفربول وتونهام وأرسنال وتشيلسي وويست هام، فإن الجزائر ستكسب لاعبا يضمن لها البقاء في القمة لعشر سنوات على الأقل، حيث إن اللاعب مدعو بداية من 12 أوت القادم على لعب أول مباراة أمام كريستال بالاس، مما يعنى أن لعروسي ياسر سيحضر إلى تربص سبتمبر وفي قدميه مجموعة من المباريات الودية والرسمية من أعلى مستوى وهو مرشح للعب أمام تانزانيا في مباراة رسمية ولكنها شكلية.

قد تفقد الجزائر لاعبا أو اثنين من الدوري الإنجليزي، ويتعلق الأمر برياض محرز وريان آيت نوري، ولكنها ستكسب لاعبا جديدا في هذا الدوري الأقوى والأعرق والأكثر متعة وهو دوري شاق ولكنه يمنح لأي منتخب في العالم، يمتلك لاعبا فيه قوة كبرى تجعل بقية المنتخبات تخشى مواجهته.