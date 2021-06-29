إنجلترا تعبر إلى ربع النهائي

لاعبو إنجلترا يحتفلون بِهدفٍ مسجّل ضد ألمانيا (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

تأهّل منتخب إنجلترا مساء الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز إنجلترا بِثنائية نظيفة على منتخب ألمانيا، لِحساب ثمن نهائي “أورو” 2020.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من هولندا.

وسجّل هدفَي منتخب إنجلترا في هذه المباراة، كلّ من المهاجمَين: رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ 75، وهاري كين في الدقيقة الـ 86.

وفي الدور ربع النهائي مساء الثالث من جويلية المقبل، تلعب إنجلترا مع الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيا.

ويتبارى منتخبا السويد وأوكرانيا مساء الثلاثاء، بِمدينة غلاسكو الأسكتلندية، تحت إدارة تحكيم من إيطاليا.

وباتت مواجهة إنجلترا آخر لقاء يُجريه التقني يواخيم لوف (61 سنة) على رأس العارضة الفنية لِمنتخب ألمانيا، بعد عمل دام 15 سنة في منصب ناخب وطني، فضلا عن عامَين آخرَين في منصب مساعد الناخب الوطني.