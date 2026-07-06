إنجلترا تقصي البلد المنظم وتبلغ ربع النهائي

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب البلد المنظم المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن منتخب الأسود الثلاثة من بلوغ ربع نهائي المونديال للمرة الثالثة على التوالي، بعدما وصل إلى هذا الدور في بطولتي 2018 و2022 .

وعرفت المباراة التي تأخرت انطلاقتها بساعة واحدة، بسبب العواصف، تألق جود بيلينغهام الذي وقع ثنائية.

وسجل بيلينغهام في د36 و د38، وقلص منتخب المكسيك النتيجة في د 42 ، وتمكن هاري كين من إضافة الثالث في د 60 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل خيمينيز الهدف الثاني للمكسيك في د69 .

ولعب المنتخب الإنجليزي منقوصا بداية من الدقسقة 54 بعد طرد مدافعه كوانسا في د54 .

وسيواجه منتخب إنجلترا، نظيره النرويجي، في مباراة ربع النهائي، المرتقبة السبت المقبل.