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رياضة

إنجلترا تُنهي عبورا للصحراء دام 55 سنة!

علي بهلولي
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إنجلترا تُنهي عبورا للصحراء دام 55 سنة!
فرحة لاعبي إنجلترا بِهدف الفوز والتأهّل (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

تأهّل منتخب إنجلترا لِكرة القدم سهرة الأربعاء، إلى نهائي بطولة أمم أوروبا. بعد أن أزاح عن طريقه المنافس الدانماركي.

وفازت إنجلترا على منتخب الدانمارك بِنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي، لِحساب نصف نهائي “أورو” 2020.

واحتضن ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم هولندي.

وبادر منتخب الدانمارك إلى التسجيل في الدقيقة الـ 30، بِواسطة متوسط الميدان ميكل دامسغارد. وعادل الإنجليز النتيجة في الدقيقة الـ 39، عن طريقة اللاعب الدانماركي سيمون كياير (ضد مرماه)، ثم أضافوا الهدف الثاني بِواسطة المهاجم هاري كين في الدقيقة الـ 104، مع الإشارة إلى أن حارس مرمى الدانمارك كاسبر شمايكل صدّ ركلة جزاء نجم توتنهام الإنجليزي، قبل أن ترتدّ الكرة إلى كين ويتمكّن من هزّ الشباك.

وعاد منتخب إنجلترا من بعيد، حيث لم يسبق له خوض نهائي دولي منذ 55 سنة خلت، وبِالضبط منذ تتويجه بِكأس العالم داخل القواعد عام 1966.

ويُواجه المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية لِبطولة أمم أوروبا، المنافس الإيطالي بِملعب “ويمبلي”، الأحد المقبل على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وسبق لِإيطاليا أن واجهت منتخب إنجلترا في دور المجموعات لـ “أورو” 1980 وربع نهائي نسخة 2012، وحصدت غلّتَي المقابلتَين.

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