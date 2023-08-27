إندلاع 3 حرائق غابات في الطارف

عملية الإخماد متواصلة..

كشفت مصالح الحماية المدنية، الأحد، أن عمليات الإخماد متواصلة على مستوى 3 حرائق غابات بولاية الطارف.

وأفاد بيان للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن مصالحها تواصل عملية الإخماد على مستوى 3 نقاط مختلفة من الغابات بولاية الطارف.

وذكر المصدر ذاته أن هذه الحرائق التي تتواصل فيها عمليات الإخماد هي بغابات: مجاز الكروسة أم علي بلدية الطارف. سيدي محمد بلدية عصفور والمغلية البطحة بلدية عصفور.

فيما تمّ إخماد حريق غابة “لكرانة” ببلدية الطارف نهائيا، حسبما ما كشفه بيان الحالة العامة للحرائق. الذي نشرته الحماية المدنية الجزائرية.