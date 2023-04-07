إندونيسيان يعقدان قرانهما أمام الكعبة المشرفة (فيديو)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريسين إندونيسيين وهما يعقدان قرانهما أمام الكعبة المشرفة في رمضان.
وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه من مسافة قريبة، العريسان وهما يتبادلان خاتما الزواج ويوقعان على وثيقة وسط فرحة الحضور.
واستغرب متابعون على تويتر إقدام الشاب والفتاة على هذه الخطوة أثناء الإحرام على اعتبار أنه “لا يجوز عقد القران أثناء الإحرام”.
لايجوز عقد القران أثناء الإحرام
— ابو عمر السامرائي Y (@AlsamrayyMslm) April 6, 2023
وقال آخرون إن “الحرم المكي للعبادة وليس معلما سياحيا”، وطالبوا باحترام قدسية المكان.
الحرم المكي للعبادة ليست معلم سياحي!
احترموا قدسية المكان
— ْ (@yyyuuuuoo_) April 6, 2023
في حين لم يجد آخرون أي حرج في هذا الزواج وقدموا تهانيهم للعريسين اللذين بدت عليهما السعادة والفرحة.
#فيديو_متداول.. إندونيسيان يعقدان قرانهما أمام الكعبة والمهر مصحف#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/rZFU0dftJe
— صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 5, 2023