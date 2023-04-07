إندونيسيان يعقدان قرانهما أمام الكعبة المشرفة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعريسين إندونيسيين وهما يعقدان قرانهما أمام الكعبة المشرفة في رمضان.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه من مسافة قريبة، العريسان وهما يتبادلان خاتما الزواج ويوقعان على وثيقة وسط فرحة الحضور.

واستغرب متابعون على تويتر إقدام الشاب والفتاة على هذه الخطوة أثناء الإحرام على اعتبار أنه “لا يجوز عقد القران أثناء الإحرام”.

وقال آخرون إن “الحرم المكي للعبادة وليس معلما سياحيا”، وطالبوا باحترام قدسية المكان.

في حين لم يجد آخرون أي حرج في هذا الزواج وقدموا تهانيهم للعريسين اللذين بدت عليهما السعادة والفرحة.