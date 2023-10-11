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رياضة

إندونيسيا تتحرك لاستضافة مونديال 2034 بالمشاركة مع 3 دول

عمر سلامي
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إندونيسيا تتحرك لاستضافة مونديال 2034 بالمشاركة مع 3 دول
أرشيف
مجسم كأس العالم

قال رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إريك توهير، إن بلاده تجري محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة كأس العالم 2034 مع ماليزيا وسنغافورة أيضا.

وذكر رئيس الاتحاد الإندونيسي، أنه ناقش عرضا مع أستراليا، مؤكدا أنه عندما زار ماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما في الانضمام إلى إندونيسيا وأستراليا.

وأعلن الاتحاد السعودي الترشح رسميا لاستضافة كأس العالم 2034، وحدد الفيفا موعدا نهائيا في 31 أكتوبر للبلدان المهتمة للإعلان عن نواياها.

وقال توهير: “أعتقد أن الفيفا سيرى أن منطقة الشرق الأوسط استضافت البطولة في قطر، وقد استضافت اليابان وكوريا البطولة، وأنا متأكد من أنه سيختار دولا أخرى، لكن إمكانية الفوز حال انضمام أستراليا وماليزيا وسنغافورة أكبر”.

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