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إندونيسيا تُعلن استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

الشروق أونلاين
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إندونيسيا تُعلن استعدادها لاستقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

أعربت إندونيسيا، الأربعاء، عن استعدادها لتوفير مأوى مؤقت لفلسطينيين متضررين من الحرب في غزة.

وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، قبل بدء جولة له في الشرق الأوسط تشمل الإمارات وتركيا ومصر وقطر والأردن “نحن مستعدون لاستقبال الضحايا الجرحى”.

وقال “نحن مستعدون لإرسال طائرات لنقلهم. ونقدّر أن يصل العدد إلى ألف في الدفعة الأولى”.

وأضاف الرئيس الإندونيسي أن الأولوية ستكون للجرحى الفلسطينيين و”الأطفال المصابين بالصدمات والأيتام”.

وأشار  برابوو إلى أنه أوعز لوزير خارجيته للتحدث إلى المسؤولين الفلسطينيين و”الأطراف في المنطقة” بشأن كيفية إجلاء الغزيين الجرحى أو الأيتام.

وأكد أن الضحايا سيبقون في إندونيسيا فقط إلى حين تماثلهم للشفاء وضمان عودة آمنة لهم.

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