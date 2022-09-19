إندونيسية تفارق الحياة أثناء تلاوة القرآن( فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة إندونيسية توفيت أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأظهر مقطع الفيديو لمجلس علم نسائي، السيدة تسليمة وهي تتراجع ببطء بينما اندفعت النساء نحوها لإسعافها، حيث أصيبت بسكتة قلبية ولم تتمكن من إكمال التلاوة.

وكانت المرأة تتلو الآية الخامسة من سورة البقرة (أولئك على هدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون) لتكون آخر ما تنطق به قبل أن تفارق الحياة، حيث أتمت حفظ القرآن الكريم، لتقوم نساء أخريات بإتمام التلاوة حيث توقفت.

ورغم أن المسعفين حضروا لإنقاذ تسليمة، لكن تم الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا اللقطات بوفاة المرأة، قائلين “إنها طريقة مشرفة للموت”، ودعوا الله أن يجعلها من أهل الجنة.