-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: تنبيه حول أمطار ورعود عبر 10 ولايات وسطى وشرقية
جواهر

إندونيسية تفارق الحياة أثناء تلاوة القرآن( فيديو)

سمية سعادة
  • 825
  • 0
إندونيسية تفارق الحياة أثناء تلاوة القرآن( فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة إندونيسية توفيت أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأظهر مقطع الفيديو لمجلس علم نسائي، السيدة تسليمة وهي تتراجع ببطء بينما اندفعت النساء نحوها لإسعافها، حيث أصيبت بسكتة قلبية ولم تتمكن من إكمال التلاوة.

وكانت المرأة تتلو الآية الخامسة من سورة البقرة (أولئك على هدًى من ربهم وأولئك هم المفلحون) لتكون آخر ما تنطق به قبل أن تفارق الحياة، حيث أتمت حفظ القرآن الكريم، لتقوم نساء أخريات بإتمام التلاوة حيث توقفت.

ورغم أن المسعفين حضروا لإنقاذ تسليمة، لكن تم الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا اللقطات بوفاة المرأة، قائلين “إنها طريقة مشرفة للموت”، ودعوا الله أن يجعلها من أهل الجنة.

مقالات ذات صلة
الإعدام لأم قتلت أطفالها الثلاثة بالسم للزواج من عشيقها!

الإعدام لأم قتلت أطفالها الثلاثة بالسم للزواج من عشيقها!

ما علاقة شرب الشاي بالوقاية من السكري؟.. دراسة علمية تجيب

ما علاقة شرب الشاي بالوقاية من السكري؟.. دراسة علمية تجيب

خبراء: رواية نسب إليزابيث للرسول مجرد إشاعات

خبراء: رواية نسب إليزابيث للرسول مجرد إشاعات

شاهد.. فيديو مثير للجدل لنائبة بالكونغرس وهي تركل إحدى الناشطات

شاهد.. فيديو مثير للجدل لنائبة بالكونغرس وهي تركل إحدى الناشطات

بعد 80 عاما من البحث.. مصرية تعثر على عائلتها في دولة أخرى

بعد 80 عاما من البحث.. مصرية تعثر على عائلتها في دولة أخرى

بعد تداول صورهما معا.. ديكابريو يتحدث عن علاقته بجيجي حديد

بعد تداول صورهما معا.. ديكابريو يتحدث عن علاقته بجيجي حديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد