إنذار جديد: عودة الثلوج والأمطار يومي السبت والأحد  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات من مساء اليوم إلى غاية الأحد.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من الدرجة الثانية أن الأمطار ستخص ولايات: النعامة، سيدي بلعباس، شمال البيض، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، شمال الجلفة، شمال الأغواط، المدية، البليدة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية.

ستتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم وقد تتعدى محليا الـ 40 ملم.

تبدأ صلاحية هذه النشرية من السادسة من مساء اليوم السبت إلى غاية منتصف نهار الأحد.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط ثلوج عبر ولايات: تسيمسيلت، تيارت، سعيدة وسيدي بلعباس

يبدأ تساقط الثلوج على الثالثة من صباح يوم الأحد.

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 17 ولاية

وصباح السبت، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت ، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوال السبت إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الأحد.