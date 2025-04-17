إنذار من الدرجة الثانية: هبوب رياح قوية عبر 34 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من هبوب رياح قوية عاتية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت إنذارا من الدرجة الثانية أن الرياح ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، تيميمون، المنيعة، إيليزي برج باجي مختار، أدرار وتندوف.

كما ستخص النشرية ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.