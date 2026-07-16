إنذار من المستوى الثالث.. موجة حر قياسية تضرب عدة ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع توقع درجات حرارة قياسية قد تصل إلى 49، حيث رفعت الإنذار إلى المستوى الثالث في عدة مناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية، في تنبيه من المستوى الثالث باللون الأحمر، أن ولايتي بجاية وجيجل ستشهدان درجات حرارة تصل أو تتجاوز 48 درجة مئوية، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، اليوم الخميس.

كما يشمل الإنذار من المستوى الثالث ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة، حيث يرتقب تسجيل درجات حرارة قياسية تصل أو تتجاوز 48 درجة مئوية محليا، وذلك خلال نهاري الخميس والجمعة.

وفي تنبيه آخر، توقعت المصالح نفسها تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 45 و47 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 48 درجة، بكل من غليزان، الشلف، عين الدفلى وقالمة.

أما ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس، فستشهد درجات حرارة تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، خاصة بالمناطق الجنوبية لهذه الولايات، خلال اليومين المقبلين.

كما يرتقب أن تسجل ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وقد تصل محليا إلى 46 و48 درجة، على أن تستمر هذه الأجواء الحارة إلى غاية يوم الجمعة على الأقل.

ومن المنتظر أيضا أن تعرف ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة درجات حرارة تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية.