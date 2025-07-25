إنذار من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات إلى غاية السبت

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات تستمر إلى غاية يوم غد السبت.

وجاء في النشرية الجديدة التي حملت إنذارا من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، أم البواقي، قسنطينة وميلة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 و30 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الرابعة زوالا من يوم الجمعة إلى غاية الثانية من صباح السبت.

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 39 ولاية

وصباح الجمعة، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدد من الولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، البويرة، عين الدفلى، الشلف، الجلفة، سطيف، المسيلة، برج بوعريريج، معسكر، سعيدة، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، الأغواط والبيض.

كما ستخص النشرية ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، بسكرة، ميلة، باتنة، الطارف، عنابة، جيجل، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، بجاية، النعامة، سيدي بلعباس، ان صالح، تمنراست، برج باجي مختار، أدرار وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من السابعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

كما نبهت ذات النشرية من استمرار موجة حر شديدة من المستوى الثاني عبر ولايات: بسكرةن المغير والوادي.

تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية تستمر طيلة يوم الجمعة.