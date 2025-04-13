إنذار من المستوى الثاني: أمطار غزيرة عبر 14 ولاية

نبهت نشرية جديدة للأرصاد الجوية حول الطقس ليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بني عباس وبشار تتراح كمية التساقط في الولايتين ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما تخص النشرية ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، الشلف، معسكر، سيدي بلعباس تيارت، النعامة، سعيدة والبيض.

كمية التساقط تتراوح ما بين 20 و30 ملم وقد تتعدى الـ 40 ملم، وتستمر حتى منتصف نهار اليوم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار غزيرة يخص ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، بجاية، المسيلة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، الأغواط وبرج بوعريريج تساقط أمطار غزيرة من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح غد الاثنين.