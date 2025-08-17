إنذار من المستوى الثاني.. موجة حر قياسية تضرب 14 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم الأحد، من موجة حر شديدة ستمس عدة ولايات يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي إنذار من المستوى الثاني حذر الديوان من درجات حرارة تتعدى الـ 45 درجة مئوية عبر ولايات: البليدة، معسكر، غليزان وعين الدفلى.

كما نبهت النشرية من موجة حر تتعدى الـ 44 درجة مئوية عبر ولايات: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الشلف، الجزائر العاصمة وبومرداس.

تبدأ صلاحية النشرية من الاثنين وتستمر إلى يوم الثلاثاء.

وحملت النشرية أيضا تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر عبر ولايات: الطارف، عنابة وسكيكدة.