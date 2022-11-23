إنريكو ماسياس يتحدث عن وحدته وإفلاسه وحنينه إلى الجزائر

أثار الفنان اليهودي الفرنسي من أصل جزائري، إنريكو ماسياس جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بحديثه عن وحدته وإفلاسه وحنينه إلى الجزائر.

وتحدث ماسياس لموقع “purepeople” الفرنسي، عن مشاكله المالية وعن أسرته وزوجته سوزي، ابنة ريمون ليريس، الذي علمه الموسيقى وفن الطرب العربي الأندلسي في الجزائر.

وقال إنه ما يزال يتحدث إلى زوجته في كل ليلة، والحقيقة أنها توفيت بين يديه في المستشفى عام 2008 أي العام الذي أفلس فيه!

وأكد ماسياس، الذي بلغ الرابعة والثمانين، أن عنده لوعة وشوقا إلى تراب الجزائر وشمسها وأناسها، كما قال إن أمنيته الأخيرة هي الغناء فيها قبل الرحيل الأبدي.

يذكر أن الفنان الذي يتحرق شوقا لقسنطينة مسقط رأسه معروف بدعمه للاحتلال الصهيوني بأمواله وبعدد من الأغاني التي يؤديها، وقد كرمته وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2006 لمساندته جيشها طوال مساره الفني.

ويواجه ماسياس رفضا شعبيا لدخول الجزائر بسبب مساندته العلنية لإسرائيل والحركة الصهيونية.