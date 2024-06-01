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الجزائر

إنزال وزاري في النعامة لإطلاق ملتقى الزراعات الإستراتيجية

الشروق أونلاين
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إنزال وزاري في النعامة لإطلاق ملتقى الزراعات الإستراتيجية

 شهدت ولاية النعامة اليوم السبت، إنزالا وزاري استثنائيا، يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، لاطلاق ملتقى وطني خاص بالزراعات الاستراتيجية،والذي يحمل شعار “النعامة.. آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية”.

ويضم الوفد الوزاري، كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علي عون، وزير الصناعات والانتاج الصيدلاني ووزير الموارد المائية، طه دربال، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إلى جانب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

ويهدف هذا الملتقى، إلى دراسة مؤهلات ومقدرات الولاية في المجال الفلاحي وتكثيف الزراعات الإستراتيجية والاستثمار في السلالات المحلية.

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