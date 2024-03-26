إنزال ولائي لمعاينة محطات تحلية مياه البحر

قامت السلطات المحلية لسبع ولايات شمالية، الثلاثاء، باجراء خرجات ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز محطات تحلية مياه البحر، وكذا عقد اجتماعات تنسيقية من أجل رفع العراقيل والاطلاع على العروض والاقتراحات الخاصة بإنجاز هذا النوع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووفق ما جاء في بيان وزارة الداخلية، فقد وقفت السلطات المحلية لولاية وهران على وتيرة أشغال مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر “الرأس الأبيض” ببلدية عين الكرمة،حيث تمت معاينة التجهيزات الخاصة بهذا المشروع.

أما في ولاية بومرداس، قامت السلطات المحلية بتفقد مختلف الورشات والمرافق على مستوى محطة تحلية مياه البحر في “كاب جنات”، حيث أسدت جملة من التعليمات لاستكمال ما تبقى من أشغال قصد وضع المحطة حيز الخدمة في آجالها المحددة مع ربطها بخزانات المياه الواقعة في أعالي منطقة الحمادنة.

وعلى مستوى ولاية الطارف قامت السلطات المحلية بخرجة ميدانية للوقوف على وتيرة أشغال انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر في كدية الدراوش في بلدية بريحان، ومعاينة التجهيزات الخاصة بهذا المشروع.

أما بخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر في ولاية بجاية، فقد ترأس والي الولاية اجتماعًا تنسيقيًا للوقوف على مدى تقدم اشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرمت ببلدية توجة والتي تصل سعتها الاجمالية إلى 300 ألف مكعب في اليوم، وقد بلغت نسبة الانجاز في هذا المشروع مستوى 45 من المائة

من جهتها ، عقدت السلطات المحلية لولاية سكيكيدة جلسة عمل لمتابعة ملف انجاز محطتي تحلية مياه البحر في بلدية بسعة إنتاجية تبلغ 120.000 متر مكعب في اليوم وفي بلدية القل بسعة إنتاجية تبلغ 300.000 متر مكعب في اليوم. حيث تم معالجة وضعية تقدم مختلف الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالدراسة واجراءات المصادقة عليها من أجل انطلاق في الأشغال.

وفي ولاية تيبازة، قام والي الولاية بخرجة ميدانية لدراسة وتحديد المسار الأنسب للخط الكهربائي الذي سيقوم بتموين محطة تحلية مياه البحر لـ “فوكة 2″، وذلك انطلاقا من المحول الكهربائي للحطاطبة، قصد تفادي التجمعات والأراضي الفلاحية المجاورة، في حين قامت السلطات المحلية لولاية عين تموشنت بتفقد محطة تحلية مياه البحر، شط الهلال للوقوف على وضعية سير المحطة.