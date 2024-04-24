إنشاء آلية تشاور جزائرية تونسية ليبية حول المياه الجوفية في الصحراء

أشرف وزير الموارد المائية والامن المائي، طه دربال، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وليبيا وتونس، تهدف لإنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية.

وبحسب ما جاء في البيان الختامي الذي قرأه، حسين موفق، مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية، فان المقر الخاص بهذه الهيأة الجديدة سيكون في الجزائر العاصمة.

وتسعى الدول الثلاث، الجزائر وتونس وليبيا، بحسب ما أكد موفق، إلى “تحقيق التكامل في مجال الأمن المائي”، خاصة أن الموارد المائية لها “أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وتلعب دورا رئيسيا في إستقرار وتنمية الدول الثلاث”.

وشدّدت الدول الثلاث، وفق ما جاء في ذات البيان، على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية باعتبارها مورد استراتيجيا وحيويا لها وللمنطقة بأسرها. وأكد ذات المصدر، على ضرورة تطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الإعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.

وتتربع الجزائر على كنز مائي ضخم في الصحراء الشمالية الشرقية، على الحدود مع تونس وليبيا، حيث تقدر الموارد المائية غير المتجددة في الجزائر، وفق ما نشرته “واج”، بحوالي 05 مليار متر مكعب تقع كلها في جنوب البلاد، في حين تقدّر الموارد المتجددة بـ 11,4 مليار متر مكعب من المياه السطحية و 03 مليار متر مكعب من المياه الجوفية.

واجمالا، يقول ذات المصدر، تقدر إمكانيات الجزائر من المياه ب19,4 مليار متر مكعب في السنة، أي ما يعادل 500 متر مكعب لكل نسمة في السنة الواحدة.