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وزير التعليم العالي يكشف

إنشاء أول مدرسة عليا مخصصة للصم البكم نهاية السنة

الشروق أونلاين
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إنشاء أول مدرسة عليا مخصصة للصم البكم نهاية السنة

كشف وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان عن إنجاز مدرسة عليا للصم البكم نهاية السنة الجارية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأوضح  الوزير خلال لقاء تنسيقي تشاوري جمع قطاعه بقطاع التربية، الخميس، أنه سيتم إنجاز أول مدرسة عليا مخصصة للصم البكم نهاية السنة الجارية.

من جهة أخرى، أكد بن زيان أن قطاعه يسعى لمراجعة برامج التكوين، والتوجيه بعد النجاح في البكالوريا، وكذا توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة.

وفي هذا السياق قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن هناك حزمة من التدابير لمعالجة ملف توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، مشيرا إلى أن هناك فائض في خريجي هذه المدارس.

كما كشف بعابد عن تشكيل فوج عمل مشترك مع وزارة التعليم العالي لإيجاد آليات كفيلة بضبط عدد المتخرجين والاختصاصات وفقا للحاجة.

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