إنشاء المعهد العالي للسينما بالقليعة

يوضع تحت وصاية وزارتي الثقافة والتعليم العالي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم إنشاء المعهد العالي للسينما يوضع تحت الوصاية المزدوجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.

ويعتبر المعهد بحسب مرسوم إنشاءه مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتواجد مقره بالقلعية ولاية تيبازة مع إمكانية تغيره أو فتح ملحقات باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وموافقة وزير المالية.

واستنادا إلى المهام الموضحة في مرسوم الإنشاء توكل للمعهد، مهمة ضمان تكوين عالي المستوى في السينما لتلبية حاجيات القطاع في تخصصات ذات علاقة بالسينما مثل الصورة، التركيب، الإخراج، السيناريو، التركيب والسكريبت وغيرها إضافة إلى المساهمة في فتح ورشات تكوينية ودورات تدريبية والمساهمة في تطوير البحث ذات العلاقة مع المجال وتبادل العلاقات والخبرات بين المؤسسات المماثلة.

كما حدد مرسوم الإنشاء جملة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتعين وتشكيل المجلس العلمي وتعين المدير ورؤساء المجالس والفروع وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتنظيم والتسيير اليومي للمدرسة.

للإشارة، يعتبر إنشاء معهد عالي للسينما واحد من أهم المطالب التي رفعها مهنيو القطاع منذ سنوات حيث يعتبر تكوين الكوادر السينمائية واحد من التوصيات الرئيسية التي رفعتها الجلسات الوطنية والجهوية للسينما بغية تكوين كفاءات ومختصين في المهن السينمائية والتي يعول عليها لإعادة بعث القطاع.

ويعول على المعهد الذي سيتم إنشاؤه لاستقبال طلاب الثانوية الفنية ومختلف الكفاءات والمواهب الوطنية الراغبة في الانخراط في مسار إعادة بعث السينما في بلادنا.