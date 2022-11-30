إنشاء سوق ببورصة الجزائر لتمويل المؤسسات الناشئة

تحضر بورصة الجزائر لإنشاء سوق خاصة بتبادل الأسهم وتمويل المؤسسات الناشئة تماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر الهادفة لدعم تأسيس ونمو مثل هذه المؤسسات، حسب ما أفاد به المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب الأربعاء بوهران.

وذكر بن موهوب خلال تنشيطه للعدد الأول من منتدى “وهران اقتصاد” أن بورصة الجزائر تحضر لمشروع إنشاء سوق خاصة على مستوى البورصة تهتم بتمويل المؤسسات الناشئة تضاف إلى السوقين الموجودتين حاليا بهذه المؤسسة المالية والخاصة بتمويل المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن بورصة الجزائر “تعمل على الاستفادة من البيئة الاقتصادية الجديدة بالجزائر بفضل الإصلاحات العميقة التي شرعت فيها السلطات العليا للبلاد بتطوير أدوات التمويل خارج الإطار البنكي للاستفادة من الإمكانات التي تتوفر عليها السوق وتشجيع المؤسسات وخاصة الناشئة منها على ترسيخ نفسها في السوقين الداخلي والخارجي وزيادة حصتها فيهما من خلال تنويع خدمات البورصة واستقطاب عدد أكبر من المؤسسات للدخول إليها”.

كما أعدت بورصة الجزائر من جهة ثانية، يضيف بن موهوب، مشروعا لتطوير أدوات التمويل (السندات) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال البورصة وهو المشروع الذي تتم دراسته حاليا من قبل الهيئات المختصة قبل الفصل فيه.