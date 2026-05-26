اقتصاد

إنشاء شركة مختلطة جزائرية-صينية لأشغال جرف الموانئ

وزارة الأشغال العمومية
جانب من مراسم التوقيع

وقّعت الجزائر مذكرة تفاهم عبر مجمع الأشغال البحرية (GTM) وشركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC) لإنشاء شركة مختلطة جزائرية-صينية، متخصصة في إنجاز أشغال جرف الموانئ الوطنية وكافة الأشغال المرتبطة بها، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال البنى التحتية المينائية.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تحت إشراف الوزير عبد القادر جلاوي، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 أفريل 2026.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم من طرف الرئيس المدير العام لمجمع الأشغال البحرية، مصطفى سعيداني، والمدير العام لشركة هندسة الموانئ الصينية، سون ينغوان، بحضور إطارات مركزية من الوزارة، إلى جانب مسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات، من بينها الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (Anrip)، والشركة المتوسطية للأشغال البحرية (Meditram)، والشركة الجزائرية لجرف المنشآت البحرية والري (Aldiph)، وكذا مختبر الأشغال البحرية (LEM).

وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال جرف الموانئ الوطنية، بما يسمح باسترجاع الأعماق المعيارية على مستوى الأرصفة والأحواض المينائية وقنوات العبور ومداخل الموانئ، وهو ما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه المنشآت الحيوية وتحسين أدائها ورفع مردوديتها الاقتصادية.

