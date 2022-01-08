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إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية  
الجزائر

إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية  

الشروق أونلاين
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إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية  

قرر مجلس الأمة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية ومن يقف خلف الأزمة.

وأضاف بيان مجلس الأمة، السبت، خلال اجتماع استثنائي أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والتي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن والوقوف على دوافع الأساسية للمتسبين فيها ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه

وأضاف البيان أنه عملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية.

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التعليقات
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  • la republique des monsonges

    مرة يقال لنا : ندرة الزيت اشاعة فيسبوكية أي لا وجود للندرة فهو متوفر بالقدر الكافي بل أكثر .. ومرة يقال لنا : أن سبب الندرة هو تخزينه من قبل المضاربين ... ومرة : تتأسس لجنة تحيقيق للتقصي في أسباب الندرة وهذا بحد ذاته اعتراف بوجود ندرة واعتراف بأن السبب غير معروف ... الخ مسؤولين يناقضون أنفسهم بأنفسهم .

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  • جزائري مكرر

    لجنة تحقيق ككل تلك اللجان التي تعد بالعشرات ومن يري بالمئات والتي تأسست في مناسبات مختلفة وفي سنوات متتابعة والتي نتائجها لم ترى النور . كلام للاستهلاك وخاصة أن البرلمان لا حول له ولا قوة .

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