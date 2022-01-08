قرر مجلس الأمة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية ومن يقف خلف الأزمة.

وأضاف بيان مجلس الأمة، السبت، خلال اجتماع استثنائي أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والتي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن والوقوف على دوافع الأساسية للمتسبين فيها ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه

وأضاف البيان أنه عملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين تقرر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية.