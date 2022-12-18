إنشاء مؤسسة لتصنيع الأدوية محليًا بين صيدال ومراكز البحث العلمي 

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت، عن مشروع إنشاء مؤسسة بين مجمع صيدال وعدة مراكز وطنية للبحث العلمي، قصد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الصيدلانية التي تكون مصنعة كليا بالجزائر.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال ندوة تحت شعار “جامعة-صناعة صيدلانية، تحالف من أجل الامن الصحي” بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، أن تطوير البحث والابتكار في الصناعة الصيدلانية يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية “من أجل إحياء شركة صيدال وإنتاج الدواء محليا” بنسبة إدماج عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبخصوص تصنيع تصنيع الدواء وطنيا، قال بداري أن العملية تمنح إطارا للبحث التطبيقي للجامعة في هذا المجال، مضيفًا بأن الجامعة تعتبر مؤسسة للتكوين والبحث والتثمين من خلال انشاء مؤسسات ناشئة لجعل الجامعة الجزائرية بشقيها التكويني والبحثي “قاطرة للتنمية المحلية والوطنية” وحافزا لتنمية المؤسسات الاقتصادية.

من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، على الزامية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية نظرا لسرعة تطوره علاوة عن المستويات العالية للنفقات في البحث والتطوير في مجال تصنيع الادوية.

كما شدد ياسين وليد، على أهمية هذا اللقاء في تشجيع أكبر عدد من خريجي جامعة الصيدلة على إنشاء مؤسساتهم خصوصا في مجال البيوتكنولوجيا الذي يعتبر مجالا مستقبليا.