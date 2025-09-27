إنشاء مؤسسة مستقلة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

في أعقاب النجاح الباهر للطبعة الرابعة في الجزائر

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك)، المنظم لمعرض التجارة البينية الافريقية، أن هذا الحدث، الذي احتضنت الجزائر طبعته الرابعة مؤخرا، قد تحول إلى مؤسسة مستقلة بهدف المساهمة بشكل أفضل في تسريع الاندماج الاقتصادي والتجاري القاري، حسب بيان للبنك.

واوضح ذات المصدر، ان قرار انشاء هذه الهيئة التي تحمل اسم “شركة معرض التجارة البينية الإفريقية”، ومقرها في هراري (زيمبابوي)، قد اتخذ خلال الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (الجزائر 4-10 سبتمبر).

وتهدف هذه المبادرة، حسب البيان ذاته، إلى جعل “المعرض مستداما، وقابلا للتطور ومتناغما بعمق مع رؤية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وتشكل بداية عهد جديد في تنظيم المعرض”.

وينظم هذا الحدث الدولي الهام المخصص للتجارة والاستثمار كل سنتين من قبل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

في هذا الصدد، اكد رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية والرئيس الأسبق لجمهورية نيجيريا، أوليسيغون أوباسانجو، على ان انشاء هذه المؤسسة من شأنه ان يفتح “فصلا جديدا لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي يواصل تحفيز نمو التجارة البينية الإفريقية والاضطلاع بدوره كأكبر تجمع تجاري واستثماري في القارة”.

من جانبه، اشار رئيس مجلس ادارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بنيديكت أوراماه، إلى ان الأمر يتعلق “بمرحلة هامة لمعرض التجارة البينية الإفريقية”، مضيفا انه تمت الموافقة على رسملة أولية بقيمة 28 مليون دولار لهذه المؤسسة الجديدة.

في هذا السياق، دعا أوراماه، الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الإفريقية إلى دعم هذه الشركة خلال مرحلة انطلاقها.

اما بخصوص اختيار مقر شركة معرض التجارة البينية الإفريقية، فقد تم ذلك، وفق البيان، بعد عملية انتقاء “صارمة” والموافقة النهائية للمجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية من بين عدة ترشيحات رسمية وردت.