وقع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب، ونائب رئيس الغرفة الكرواتية للاقتصاد، إيفان برباريك على إنشاء مجلس أعمال جزائري-كرواتي، لتقريب المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين ورفع حجم التبادلات التجارية البينية.

وتمت مراسم التوقيع، الأحد، على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الكرواتي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ونظيره وزير الشؤون الخارجية والشؤون الاوروبية لجمهورية كرواتيا،جوردان جرليك رادمان.

ودعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب، المؤسسات الكرواتية للاستثمار اكثر في الجزائر خاصة بعد صدور إطار تشريعي يحفز الاستثمار لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 49/51، عدا في القطاعات الاستراتيجية.

ولفت إلى وجود عدة فرص واعدة للاستثمار في الجزائر بعدة قطاعات من بينها السياحة والصناعة.

كما دعا المتعاملين الكروات إلى الاستفادة من مزايا الجزائر التي تتمتع بموقع استراتيجي فضلا عن كونها بوابة للاسواق الافريقية من خلال المنطقة الحرة القارية.

وسيشكل حضور المتعاملين الكرواتيين في المعرض الجزائري الدولي القادم في 2022 “مناسبة جيدة” لتجسيد إمكانيات الشراكة ورفع الحجم المبادلات التجارية ما بين البلدين.

من جهته،اعتبر برباريك أن هذا المجلس سيكون بمثابة إطار منظم للتعاون الاقتصادي بين المتعاملين الكروات والجزائريين في مختلف المجالات.

وعبر في هذا السياق عن اهتمام المؤسسات الكرواتية بالنشاط في الجزائر في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية وتربية الحيوانات.

لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الكرواتي

وعقد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يوم السبت 11 ديسمبر الجاري، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جرليك رادمان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

وستتوسع المباحثات بين الطرفين إلى وفدي البلدين لبحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إضافة إلى التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش هذه الزيارة، سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين قصد بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وكرواتيا.