إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وبوركينا فاسو

السفير عنصر يعلن التوقيع على الاتفاقية قريبًا

أكد سفير الجزائر ببوركينا فاسو، محمد عنصر، الثلاثاء بواغادوغو، أن إمكانات وفرص التعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو “كبيرة”، معلنا عن التوقيع “قريبا” على اتفاقية لإنشاء مجلس تعاون مشترك يجمع بين رجال الأعمال في البلدين.

وقال عنصر في تصريح على هامش أشغال ورشة العمل الـ12 لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل التي تحمل عنوان: “في سبيل معالجة التطرف: قبول الآخر من التنظير إلى الممارسة”، أن “العلاقات بين الجزائر وبوركينا فاسو تاريخية وهي علاقات صداقة وتضامن وتعاون”.

وشدد على أن هناك “مؤهلات وإمكانات كبيرة يمكن استغلالها لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين”، وأن هناك قطاعات تتيح التعاون على غرار “المجال الأساسي والمهم والمتمثل في مكافحة الإرهاب”، مضيفا بهذا الصدد أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها مع دولة بوركينا فاسو في هذا الميدان.

كما أشار السفير إلى قطاعات أخرى حاملة للتعاون كقطاع الصحة، مبديا استعداد الجزائر لتقاسم التجارب مع بوركينا فاسو بكل الطرق الممكنة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، لفت إلى إمكانية توفير منح دراسية وتكوينية للشباب البوركينابي، مشيرا إلى أن “العديد من الإطارات السامية في بوركينا فاسو تلقوا تكوينهم في الجامعات والمعاهد الجزائرية”.

ولدى تطرقه إلى فرص التعاون في المجال الاقتصادي، أعلن السفير عن الانتهاء قريبا من إعداد اتفاقية لإنشاء مجلس تعاون تؤطره غرفتا التجارة بالبلدين، ويسمح لرجال الأعمال في البلدين بالالتقاء وتنظيم زيارات متبادلة بهدف تطوير المبادلات التجارية ودراسة فرص الاستثمار.

وشدد سفير الجزائر بواغادوغو على أن هذا المشروع الذي سيرى النور قريبا، يدخل في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى وزارة الخارجية إلى تجسيدها في الميدان.

وأشار إلى أن سفارة الجزائر ببوركينا فاسو قامت في هذا السياق بإنشاء هيكل تابع لها مخصص لتطوير العلاقات الاقتصادية.

وختم محمد عنصر بالقول أن الجزائر “مستعدة لمساعدة ومرافقة كل شركائها في القارة الإفريقية”.